Emilio Tapia niega cualquier vínculo con los contratos entregados a sus familiares

El controvertido empresario Emilio Tapia, quien fue condenado por el carrusel de contratos en Bogotá y, recientemente, implicado en el escándalo de Centros Poblados, negó cualquier vínculo con los contratos de Santander, Bolívar y Cesar y con las empresas beneficiarias.

“Jamás he participado ni actuado a nombre de nadie en procura de alguno de esos contratos, y que tampoco nada me puede relacionar con tales hechos contractuales, por el simple y llano hecho de que jamás he tenido ni tengo participación directa o indirecta en ninguno de ellos”, dijo Tapia.

Tapia afirma que, como Juan Carlos Aldana es su primo, de ahí se concluye como consecuencia que todo lo que Aldana realiza lo beneficia a él: “El empresario Aldana, con más de 40 años de experiencia en contratación con el Estado y el sector público, maneja sus actividades profesionales y económicas dentro de su ámbito y no se cruzan con las mías o las de mis empresas”.

Esta respuesta se da después de que la revista Cambio revelara que la empresa Global Designs and Buildings, firma que tiene el 85 % de participación en el consorcio Progreso Metropolitano (que ganó una millonaria adjudicación) tiene como socio a Juan Carlos Aldana.

Publicidad

Emilia Tapia asegura que es falso que tenga algún interés económico o profesional en los resultados o en los contratos de la sociedad Odeka, y que ninguna persona buscó conocer su versión o la de su equipo jurídico, por lo que solicita rectificación inmediata de lo ya publicado.

Puede ver: