En dos meses, 70 personas fueron capturadas por homicidios en Soacha

A menos de dos meses de haber iniciado una nueva administración en el municipio de Soacha , ya se informó que en lo corrido del año van 70 personas capturadas por estar señaladas de homicidio, mientras que otras 98 por porte ilegal de armas.

El balance que reportaron las autoridades en el vecino municipio de Bogotá se destacó que la lucha contra la criminalidad ha sido contundente. Sin embargo, el objetivo es evitar que crezcan los grupos delincuenciales y que los menores se acerquen a cualquier tipo de elemento ilegal.

“Podemos entregar un reporte de cero homicidios en lo corrido del año y el 80% de captura de los que han hecho algún tipo de homicidio en la ciudad. No es lo ideal capturarlo, lo ideal es que no sucedan homicidios, pero vamos avanzando en el camino que, cuando sepan los delincuentes que sí van a hacer fechorías aquí, hay policía trabajando para capturarlos y que no regresen”, dijo el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga.

Agregó que otro de los objetivos es no permitir que los vendedores ambulantes se tomen las calles y dijo que la ciudad requiere mayor seguridad y espacio público, por lo que destacó el esfuerzo de las autoridades.

Entre otras, resaltó que, con información de la Fiscalía y organismos de investigación, en el municipio no hay grupos organizados al margen de la ley, que aunque circulan panfletos que desinforman, no han logrado determinar que tengan como origen algún grupo subversivo.