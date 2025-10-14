En vivo
En firme condena contra dos socios del empresario Aroch Mugrabi: los acusan de lavar dinero

En firme condena contra dos socios del empresario Aroch Mugrabi: los acusan de lavar dinero

La Corte Suprema dejó en firme la condena de 5 años de prisión contra Ricardo Munar y Fernando Rivera por enriquecimiento ilícito, al comprobar su participación en maniobras y exportaciones irregulares que aumentaron el patrimonio de empresas de Aroch Mugrabi.

Foto: Blu Radio
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

Según el Alto Tribunal, los condenados participaron en la creación y administración de compañías fachada utilizadas para simular exportaciones y blanquear millonarios flujos de dinero sin justificación lícita.

Entre las pruebas valoradas se encuentran interceptaciones telefónicas, estudios contables, declaraciones de testigos como Isaac Pérez Guberek y Salomón Bendayán, y documentos mercantiles que demostraron la articulación entre los acusados y Aroch Mugrabi.

Según la Corte Suprema, este entramado se gestó dentro de un entramado de operaciones comerciales ficticias y maniobras de contrabando asociadas a las empresas Moda Sofisticada Ltda., Vital Jeans, Proyectos y Desarrollos S.A. y otras vinculadas al grupo empresarial de Alberto Aroch Mugrabi.

Foto: Corte Suprema

La investigación tuvo origen en un reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), luego de que el 28 de diciembre de 2007 se registrara una consignación en efectivo por $2.200 millones en la cuenta de la empresa Fultransport S.A.

En agosto de 2019, el Juzgado 53 Penal del Circuito de Bogotá condenó a los procesados a penas de 5 años y 6 años de cárcel, además de multas que superan los $18.000 millones, decisión que fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá y ahora confirmada en última instancia por la Corte Suprema.

“Los acusados fungieron como representantes legales, gerentes y revisores fiscales de empresas que sirvieron de fachada para operaciones de contrabando y exportaciones ficticias”, señala el fallo.

