Enfermera lucha por su vida tras brutal agresión en Bucaramanga

En la unidad de cuidados intensivos de la clínica Chicamocha, la joven enfermera Gabriela Ramos lucha por su vida, luego de ser víctima de un brutal ataque por parte de su expareja sentimental que la encerró en un baño y le propinó 15 heridas con arma blanca.

El hecho se registró en el norte de Bucaramanga cuando el agresor se la llevó a la vivienda donde estaba departiendo con otros amigos, contó Rafael Ramos, hermano de la víctima de agresión.

“Se pusieron a hablar y se la llevo para la casa de donde estaba bebiendo. Allí la encerró en el baño a hablar, unos muchachos que estaban ahí con ellos no la iban a dejar meter en el baño con él solo, pero ella dijo que no que la dejaran que iban a hablar, pero ella de pronto no pensó que el la iba a atacar. Ya cuando los muchachos escucharon los gritos de auxilio ella salió herida”, aseguró el hermano.

El agresor, que está identificado por las autoridades, tiene orden de captura.

“Frente a este caso es importante resaltar que el agresor está plenamente identificado y se adelanta un proceso junto con la Fiscalía para lograr la captura. Invitamos a las mujeres para que se acerquen y denuncien de manera inmediata para evitar posibles agresiones físicas a la integridad”, confirmó el general Luis García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Las heridas que recibió la joven enfermera se concentran en el torax y la cabeza. Según sus familiares el hombre la amenaza constantemente y hasta le había hurtado sus pertenencias ante la negativa de la víctima de retomar la relación.

