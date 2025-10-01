En vivo
Benedetti y Montealegre
Diego Cadena
Oktoberfest de Múnich
Atentado contra exconcejal

Blu Radio  / Judicial  / Envían a la cárcel a dos militares y falsa capitán que accedió a información de seguridad de Petro

Envían a la cárcel a dos militares y falsa capitán que accedió a información de seguridad de Petro

La Fiscalía reveló que los dos militares facilitaron el ingreso de la mujer a instalaciones oficiales, donde se hizo pasar por capitán del Ejército para participar en reuniones de inteligencia y acceder a información reservada sobre la seguridad del presidente Petro.

Envían a la cárcel a dos militares y falsa capitán
Foto: AFP - captura
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Este 1 de octubre, un juez de control de garantías ordenó la detención en centro carcelario del mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández, señalados de participar en un entramado ilegal para infiltrar una unidad militar y acceder a información reservada relacionada con la seguridad del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los dos militares habrían facilitado el ingreso de Salgado Fernández a instalaciones oficiales, donde la mujer se presentó de manera fraudulenta como capitán del Ejército Nacional. Gracias a esa suplantación, habría participado en reuniones de inteligencia y obtenido acceso a procedimientos confidenciales sobre operaciones contra estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca.

El material probatorio recopilado por el ente acusador señala que esta infiltración puso en riesgo la seguridad nacional, al comprometer información estratégica relacionada con la protección presidencial y otras operaciones sensibles.

Los tres procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secreto y fraude procesal.

Gustavo Petro

