Envían a la cárcel a dos militares y falsa capitán que accedió a información de seguridad de Petro

Este 1 de octubre, un juez de control de garantías ordenó la detención en centro carcelario del mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández, señalados de participar en un entramado ilegal para infiltrar una unidad militar y acceder a información reservada relacionada con la seguridad del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los dos militares habrían facilitado el ingreso de Salgado Fernández a instalaciones oficiales, donde la mujer se presentó de manera fraudulenta como capitán del Ejército Nacional. Gracias a esa suplantación, habría participado en reuniones de inteligencia y obtenido acceso a procedimientos confidenciales sobre operaciones contra estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca.

El material probatorio recopilado por el ente acusador señala que esta infiltración puso en riesgo la seguridad nacional, al comprometer información estratégica relacionada con la protección presidencial y otras operaciones sensibles.

Los tres procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secreto y fraude procesal.