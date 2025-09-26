En vivo
Falsa oficial del Ejército ingresó 29 veces al Batallón Guardia Presidencial; aquí las imágenes

Falsa oficial del Ejército ingresó 29 veces al Batallón Guardia Presidencial; aquí las imágenes

Una mujer que se hizo pasar por capitán del Ejército ingresó 29 veces al Batallón Guardia Presidencial y accedió a información clave de seguridad nacional.

Falsa oficial del Ejército ingresó 29 veces al Batallón Guardia Presidencial
Falsa oficial del Ejército ingresó 29 veces al Batallón Guardia Presidencial
Foto: Noticias Caracol
Por: César Chaparro Pinzón
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

BLU Radio obtuvo reveladores detalles de cómo una mujer logró hacerse pasar por capitán del Ejército y liderar un milimétrico espionaje que habría puesto en jaque la seguridad nacional.

A la mujer, en el allanamiento a su casa, le encontraron un arma traumática que, según los investigadores, usaba para darle mayor credibilidad a su fachada de oficial y así asistir a importantes reuniones donde se planeaban golpes contra los traficantes de drogas y de armas, especialmente en Bogotá.

Pero ¿cómo ingresó a tan importantes reuniones?, ¿qué información de seguridad nacional obtuvo y desde hace cuánto tiempo? De acuerdo con inteligencia militar y la Dijín de la Policía, Luisa Fernanda Salgado tenía como cómplice a un mayor activo del Ejército, identificado como Pedro Nel Cárdenas, quien al momento de ser capturado se desempeñaba como enlace principal entre el Ejército de Colombia y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El mayor, según la Policía, hace un poco más de un año fue edecán de la vicepresidenta Francia Márquez y, meses antes, hizo parte del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas Número 5, de donde, cree inteligencia militar, obtuvo poder e información y facilitó el ingreso de la falsa capitán para hacer espionaje al Batallón Guardia Presidencial, que garantiza la seguridad del presidente Gustavo Petro; así lo confirman los registros.

La falsa militar incluso invitaba a miembros de la Fuerza Pública y a fiscales a practicar polígono en los batallones, con el supuesto plan de conocer a su jefe, el mayor Pedro Nel Jiménez, quien firmaba las actas de trámite del polígono.

El mayor Jiménez también le habría facilitado el ingreso a la mujer al tercer anillo de seguridad del mandatario de los colombianos y, así, obtener detalles de los desplazamientos de Petro. Además, con el presunto patrocinio del mayor, la falsa capitán asistió a allanamientos de expendios de droga.

Ahora, las preguntas que tratan de aclarar las autoridades son: ¿para quién o quiénes hacían este espionaje?, ¿qué tipo de información obtuvieron?, ¿en manos de quién terminó finalmente esa información secreta?

