Es con Constitución y no con palabras de la alcaldesa: juez tras liberar a presuntos ladrones

En las últimas horas fueron capturadas 13 personas minutos después de presuntamente haber hurtado a unos pasajeros de TransMilenio en la calle 26, en el centro de Bogotá . En la audiencia de legalización de captura, los abogados de las víctimas aseguraron que los pasajeros fueron amedrentados y golpeados con armas de fuego, algo que llevó a que algunos de ellos tuvieran una incapacidad de hasta 12 días, incluso, los presuntos ladrones habrían tratado de convencer a las víctimas para que no hicieran la denuncia y negaron que hayan utilizado armas de fuego.

"Quiero preguntar algo y es que ellos dicen que nos agarraron a nosotros en flagrancia, ¿verdad?, pero entonces si nos agarran en flagrancia, dónde están las supuestas pistolas qué dicen que teníamos", señaló uno de los presuntos ladrones.

Para la juez este hurto no fue de alto impacto pues no se aportaron las pruebas, por el momento, de la utilización de armas blancas, de fogueo o de fuego. Además, explicó que estas personas no tienen antecedes ni anotaciones, por lo que no hay riesgo de fuga, en ese sentido, aseguró que tenerlos en la cárcel podría costar en el año hasta 292 millones de pesos, que se pagan con los impuestos de los ciudadanos, por lo que dictó una medida no privativa de la libertad.

"Entre interese estatales y derechos fundamentales no se soluciona apelando al clamor de las mayorías, ni a la indignación popular, ni a los pronunciamientos de la señora alcaldesa, sino en la aplicación directa de la Constitución y la ley, que suministran las herramientas de ponderación adecuadas", explicó la juez.

Algunos de los presuntos ladrones argumentaron que entre el grupo de los 13 había parejas o que eran madres y padres cabezas de hogar, por lo que pidieron que no los enviaran a prisión, teniendo en cuenta que tenían que responder por sus familias.

