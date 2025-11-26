En vivo
Escándalo DNI: radican quejas disciplinarias contra presidente, fiscal general y otros funcionarios

Un escándalo de presuntas comunicaciones y acuerdos irregulares entre disidencias de las Farc y altos funcionarios del Estado sacude al país. Radican quejas disciplinarias contra el presidente, la fiscal general y otros altos mandos.

