Alerta por otro integrante de la DNI con indagaciones por Narcotráfico y corrupción

El mayor (r) César Augusto Ortiz Ortiz, hoy integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aparece mencionado en dos investigaciones que avanzan en organismos de control y justicia, una relacionada con narcotráfico en La Guajira y otra que involucra al denominado “zar del contrabando”, Diego Marín, alias Papá Pitufo. La información fue revelada por la revista Cambio y ha generado preocupación dentro de la Fuerza Pública.

Ortiz, oficial retirado de la Policía, estaría mencionado en un expediente derivado de un megaoperativo ejecutado en julio de 2023 contra el narcotráfico en Maicao, Riohacha y Uribia, en La Guajira, así como en Bogotá. En esa operación, adelantada con apoyo de la DEA, fueron capturadas 23 personas pertenecientes a dos estructuras que enviaban droga hacia Estados Unidos y otros países. Durante la investigación, los agentes detectaron que un grupo de 12 policías de La Guajira sería pieza clave para el tráfico ilegal, pues presuntamente facilitaban el paso de los cargamentos de estupefacientes.

Los investigadores identificaron, al parecer, dos patrones de actuación dentro del grupo de uniformados sospechosos: algunos extorsionaban a las redes de narcotráfico para permitirles mover la droga, mientras que otros incautaban los cargamentos de organizaciones que no cooperaban y posteriormente negociaban con ellos. El expediente contiene testimonios de personas extraditadas, agentes encubiertos e interceptaciones. Uno de los 12 policías mencionados en esta estructura sería el mayor (r) César Augusto Ortiz Ortiz.

Por estos hechos, la Procuraduría General adelanta actualmente una indagación previa. Dentro de esta actuación se solicitaron informes a la Seccional de Investigación Criminal de La Guajira, a la Fiscalía General y a la DIJIN, con el propósito de avanzar en la recolección de pruebas sobre presuntos hechos de corrupción relacionados con tráfico de estupefacientes, irregularidades en allanamientos, pérdidas de mercancía, hurto y modificación de vehículos de alta gama. Con este material, el Ministerio Público determinará si cita o no al mayor (r) Ortiz a un proceso disciplinario formal.



El segundo proceso en el que aparece mencionado Ortiz corresponde a la investigación por contrabando que involucra a Diego Marín, alias Papá Pitufo. De acuerdo con testigos del caso, el exoficial habría alertado a Marín en octubre de 2023 sobre las pesquisas en su contra, lo que habría permitido su salida del país para evadir a las autoridades.

Estas revelaciones generan inquietud dentro de la Policía Nacional, tras cuestionamientos sobre cómo, supuestamente, en la DNI estaría influyendo en la revisión de hojas de vida para definir traslados y ascensos. En ese contexto, hay rechazo por la presencia de un oficial con indagaciones en la entidad encargada de funciones estratégicas de inteligencia y contrainteligencia del Estado.