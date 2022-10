Escocés habría asesinado a barranquillera y a su hija de 15 años en Irlanda

Los cuerpos de la barranquillera Irina Marimón Herrera y el de su hija de 15 años fueron encontrados por las autoridades de Irlanda en el apartamento donde vivían en Newry, condado de Down, después de estar desaparecidas desde el pasado domingo.



En el mismo inmueble encontraron ahorcado a un escocés que desde hace tres años tenía una relación sentimental con Irina, la barranquillera.



Yadeli Marimón, hermana de la víctima, señaló que los hechos son confusos y piden a la embajada de Irlanda del Norte en Colombia y a la Cancillería Nacional que los ayude para que sus padres puedan viajar a buscar los cuerpos y poder repatriarlos.



“Lo que queremos es que mis papás puedan ir allá por los cuerpos para verlos y repatriarlo. No nos quieren dar bien la información”, manifestó Marimón.



Según familiares, las mujeres habrían sido asesinadas por el escocés, quien posteriormente se habría quitado la vida.



Una de las hermanas de Irina Marimón, que reside en Irlanda, fue quien alertó a las autoridades, luego de que llegara a buscarla y esta no respondiera. La mujer también se dirigió al colegio de su sobrina y allí le dijeron que no había ido a clases.



Irina Marimón llevaba más de 20 años en Europa y 4 viviendo en Irlanda. Su familia en Barranquilla vive en el barrio Los Olivos, suroccidente de la ciudad.