Esta es la carta de renuncia que presentó Néstor Humberto Martínez

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, renunció este miércoles a su cargo como consecuencia de la decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de no extraditar a Estados Unidos por narcotráfico al exjefe de las Farc Jesús Santrich.



"Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden, por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación", dijo Martínez en una declaración a la prensa.

Martínez tomó posesión de su cargo el 1 de agosto de 2016 ante el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos (2010-2018).

Minutos antes de la renuncia de Martínez la JEP denegó la extradición del exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", detenido desde el 9 de abril de 2018 tras ser requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico, y pidió a la Fiscalía que lo deje en libertad.

"Progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el Estado de Derecho y expone a la sociedad frente al crimen, en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación", aseguró Martínez.

El funcionario agregó que la decisión de la JEP, que considera "desafía" la evidencia aportada por EE.UU. y la propia Fiscalía, "hace trizas la cooperación judicial internacional y desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia".

Al comentar el caso de Santrich, Martínez manifestó que "en el futuro la reincidencia en el secuestro y la extorsión, entre otros delitos, podrá convivir con los privilegios de la justicia transicional".



La Corte Suprema recibió la carta de Néstor Humberto Martínez

El alto tribunal anunció que tiene en su poder la carta de renuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

“Aunque la comunicación dice que la renuncia es a partir de la fecha, la Sala Plena de la Corte la estudiará en sala extraordinaria que ya estaba programada para el próximo martes 21 de mayo, precisamente para analizar el tema de impedimentos del señor fiscal”, dice la misiva.

Igualmente, la Corte indica que le fue informada que, ante la renuncia de la vicefiscal, asume el nuevo fiscal encargado, Fabio Espitia.

“Los pasos siguientes, en consecuencia, sería aceptación de la renuncia y solicitud de terna al Presidente de la República para proceder a elegir”, puntualiza.