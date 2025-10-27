Esta es la confesión de hombre señalado de acabar con la vida de su pareja: "No me importa"

Un caso de feminicidio agravado sacudió a Venezuela el pasado 27 de octubre de 2025. La víctima, identificada como Luzdary Adriana, una joven de 25 años, fue degollada en su lugar de trabajo, una pequeña peluquería.

El presunto agresor es José Balza, de 55 años. Según los informes, el sujeto se presentó en el local de la víctima y la atacó con un arma blanca, causándole múltiples heridas que le provocaron la muerte de manera inmediata.

Aunque la Fiscalía General de la República señaló que el ataque se produjo presuntamente por celos y que la víctima y el agresor habían sido pareja, los familiares de Luzdary aseguraron en declaraciones a medios locales que esta información es falsa. Según ellos, Balza acosaba a la joven en su sitio de trabajo.

José Balza fue interceptado por funcionarios a pocos metros del lugar del crimen, mientras corría con el cuchillo aún en la mano. El hombre, sin mostrar remordimiento, declaró a las autoridades:



"La maté pues, se estaba burlando mío". Balza insistió en que atacó a la joven porque ella supuestamente le "quitaba plata" y se burlaba de él.

Además, describiendo el ataque, afirmó: "Yo le tiré a la garganta. Eso es para que aprendan las mujeres a no burlarse de los hombres". Uno de los oficiales en el lugar le respondió: "Esas no son las maneras".

El Fiscal Tarek William Saab confirmó que José Balza fue formalmente imputado y detenido por el Ministerio Público de Barinas, enfrentando cargos por femicidio agravado.

Por el momento, la comunidad se encuentra impactada por la noticia, mientras familiares, amigos y allegados a la joven exigen que se esclarezca la situación y se adelanten las investigaciones correspondientes.