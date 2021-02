No activar

Este lunes arranca audiencia de cierre en Corte IDH sobre exterminio de miembros de la UP Los delitos por los que está acusado el Estado colombiano por el exterminio de la UP son los de violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, honra, dignidad, protección judicial, derechos políticos, libertad de pensamiento, de expresión, de asociación y el principio de igualdad y no discriminación.