Euclides Torres no declarará ante CNE en investigación por financiación de campaña Petro Presidente Euclides Torres, mencionado como una de las personas que habría entregado dineros no reportados a la campaña Petro Presidente, agrega que “lejos de ser un potencia testigo, activa el ejercicio de sus derechos a la defensa y a la no autoincriminación”.