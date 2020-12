Exembajador Fernando Sanclemente rindió interrogatorio por ‘narcofinca’

Como lo reveló BLU Radio en primicia este miércoles, el exembajador Fernando Sanclemente se presentó al búnker de la Fiscalía para cumplir con el interrogatorio al que fue citado para que diera explicaciones sobre el narcolaboratorio que encontraron en una finca de su propiedad en Guasca, Cundinamarca.

La citación duró una hora y media y el exfuncionario mantuvo su hipótesis: no conocer de las actividades ilegales que se hacían en su predio porque no lo visitaba con frecuencia y que todo lo realizaron sus trabajadores a sus espaldas.

El predio, ubicado en Guasca, Cundinamarca , tenía tres construcciones rústicas como laboratorios para la elaboración de estupefacientes. Ahí, las autoridades hallaron 9.453 gramos de cocaína.

La finca fue objeto de extinción del dominio y ya está bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales.

Por los hechos, Fiscalía capturó a Laureano Martínez Cortés y Gustavo Enrique Bejarano Romero, quienes fungían como mayordomos o administradores, y al caletero Alex Pinto, quien subía la droga que era procesada en la finca a los vehículos que la trasladaban hasta Bogotá.

Los tres se declararon inocentes de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

El proceso pasó completo a manos del fiscal Daniel Hernández, quien tomó la decisión de tumbar un preacuerdo que le habían otorgado al mayordomo de la Finca, Laureano Martínez Cortes, en el que aceptaba los delitos de tráfico de estupefacientes concierto para delinquir y falsa denuncia a cambio de una rebaja del 50% de su pena.

Según el fiscal Hernández, las razones para tumbar el preacuerdo fueron: la rebaja del 50% no correspondía porque no aceptó cargos en la etapa inicial, el documento no tuvo en cuenta los dineros que este recibió por la actividad ilícita y su declaración sobre los hechos era escueta.

Sin embargo, la decisión trascendental es que será beneficiario de un principio de oportunidad en el que le darán inmunidad total a cambio de información sobre los determinadores y financiadores del laboratorio de cocaína.

Principio de oportunidad que los fiscales iniciales no quisieron darle porque, al parecer, la información que tenía el mayordomo no era relevante para el proceso y no tenía información sobre superiores como lo dijo en una declaración en el ente acusador. Ese panorama, al parecer, va a cambiar.

El mayordomo Laureano Martínez cambió de parecer y asegura que sí tiene más información sobre los financiadores y determinadores del narcolaboratorio. La matriz de colaboración con nombres de alto perfil la entregará en los próximos días.

Después de este interrogatorio la Fiscalía decidirá si le imputa cargos a Sanclemente por los hechos o si archiva el proceso en su contra.