Exgobernador Salvador Arana, condenado por asesinato de exalcalde, entra a la JEP

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó el sometimiento ante esta justicia del exgobernador de Sucre y exembajador de Colombia en Chile, Salvador Arana, condenado por el asesinato del alcalde del municipio del Roble, quien había denunciado ante el expresidente Uribe que lo iban a matar.

Su ingreso fue admitido por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, desaparición forzada, peculado por apropiación y falsedad en documento público.

El exgobernador de Sucre fue condenado a 40 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por ordenar la desaparición y posterior asesinato del exalcalde de Roble, Eudaldo León Díaz, ‘Tito’.

Este caso es recordado en el país porque justo en 2003, Eudaldo denunció en un consejo comunitario en el que estaba presente el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez que había un desvío en el fondo de las regalías de ese departamento y que por advertir esto lo iban a asesinar.

“Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar y ahora viene el otro paso repito, y es que a mí me van a matar”, dijo Eudaldo.

En medio de su intervención el expresidente Uribe lo interrumpió y le dijo “a ver, señor alcalde, hemos permitido el desorden por la gravedad del tema, pero también le pedimos a usted que nos considere el tiempo”. Una semana después el alcalde fue asesinado.

El exgobernador Arana, también condenado por colaborar con el Bloque Montes de María de las AUC, deberá presentar una propuesta de verdad concreta a la JEP para obtener la libertad, tras llevar 10 años en la cárcel de Ternera, en Cartagena.

