Existe otra persona involucrada en acercamientos con Monsalve: Corte Suprema

Después de una conversación entre Enrique Pardo Hasche, compañero de patio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y el abogado Diego Cadena, la Corte Suprema de Justicia concluyó que en el episodio de Monsalve hay otra persona involucrada. Así lo dice en el fallo en el que le dicta medida de aseguramiento domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Dice la Corte que cuando estalló el escándalo de la grabación del reloj a Cadena por parte de Monsalve, el abogado se volvió a comunicar con Pardo Hasche hasta 20 días después, a pesar de que antes de eso se hablaban diariamente.

“Supremamente relevante se ofrece esta comunicación que se da luego de más de 20 días sin hablar, cuando los interlocutores Diego Cadena y Enrique Pardo mantenían conversaciones casi que a diario”, dice el documento.

No obstante, la Corte Suprema va más allá y asegura que esa conversación deja entrever que hubo otra persona involucrada en los acercamientos que tuvo Cadena con Monsalve, pues Pardo Hasche le dice a Cadena que “estaba perdido” porque eso dijeron que debía hacer.

“De ahí que resulta fundada la sorpresa que le expresa Cadena a Pardo Hasche, cuando le dice que andaba muy perdido, pero la explicación que le da Enrique Pardo evidentemente es mucho más llamativa por cuanto dice: ‘porque me dijeron que hiciera eso, que me perdiera’, lo que permite confirmar lo que ya se había advertido en conversaciones anteriores que por lo menos existe otra persona interesada en involucrada en el desarrollo de estos hechos, quien dispone y le da órdenes a Enrique Pardo de hacer o no hacer”, añade el fallo.

Incluso, dice la Corte, Pardo Hasche mantiene contacto con personas que tienen el poder de acceder a información relevante para el proceso.

“Otro aspecto relevante que queda al descubierto es la vía de comunicación que ciertamente tiene Pardo Hasche desde su lugar de reclusión al exterior, por cuanto así como llama constantemente a Cadena, también lo hace con otras personas que lo tienen informado, pues de otro modo no podría saber que su excuñada, de quien se refiere como la suegra de Jaime Lombana, quien afirmó que nunca más lo volvió a llamar o tener comunicación con él desde el 22 de febrero de 2018, estaba histérica diciendo un poco de bobadas ahí por todos lados hermano, entiendo que ella está como loca y estaba diciendo que había una denuncia penal. De modo que si esta señora que aseveró bajo juramento estar alejada de las lides del derecho, tenía conocimiento de la existencia de una denuncia, es claro que tiene contacto con personas que están en posición de acceder a esta información”, puntualiza.

Por esa razón, dice la Corte que las conversaciones muestran que Cadena y Pardo Hasche desplegaron una conducta ilegal para lograr, a cambio de ofrecimientos y presiones, que Monsalve se retractara y pidiera perdón a la familia Uribe Vélez.

Además, añade que fueron ellos quienes buscaron al exparamilitar y no al revés, como lo han sostenido.

“Dice la Corte que la conclusión que arrojan esas legales interceptaciones no es otra que el pleno conocimiento, conciencia y voluntad de Enrique Pardo Hasche y su interlocutor Diego Cadena, de estar desplegando una conducta ilegal para lograr a cambio de ofrecimientos y presiones que Monsalve se retractara y pidiera perdón a la familia Uribe Vélez y al advertir que no lo lograrían, enfilaron todos sus esfuerzos para edificar una estrategia que pudiere justificar su actual, invirtiendo a su favor la real ocurrencia de los hechos, Vale decir que no fueron ellos quienes abordaron a Monsalve si no al revés, para lo cual reproducían cada que tenían oportunidad su particular versión de lo sucedido, la que se ofrece absolutamente opuesta a la realidad probada”, concluye el fallo.

