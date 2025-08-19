Expresidente de Nueva EPS responde a cargos de la Procuraduría por el Plan Semilla

El expresidente de Nueva EPS, José Fernando Cardona, se pronunció ante las acusaciones de la Procuraduría General de la Nación, que lo señalan por presuntamente haber autorizado el uso de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el denominado Plan Semilla. Según la entidad de control, el programa de ahorro voluntario habría iniciado con más de 1.000 millones de pesos provenientes de estos recursos.

Cardona explicó que el Plan Semilla fue aprobado durante su administración como un beneficio para los trabajadores de la EPS. El esquema consistía en que la empresa aportaba seis días de salario por cada doce días de ahorro voluntario anual realizado por los colaboradores. El exdirectivo recordó que la legislación colombiana permite a las empresas otorgar beneficios adicionales a sus empleados, como subsidios, apoyos educativos o primas extralegales, y señaló que en el caso de Nueva EPS el único beneficio de este tipo era el plan mencionado.

Expresidente de Nueva EPS, José Fernando Cardona Foto: Andi

El exdirectivo también hizo referencia a una auditoría realizada en 2021 por la Contraloría General de la República sobre la vigencia fiscal de 2020, en la cual se reportó un hallazgo relacionado con el Plan Semilla. Tras la revisión del caso, en agosto de 2022 la delegada para el sector salud de la Contraloría ordenó el cierre y archivo de la indagación preliminar, al determinar que el uso de los recursos había sido acorde con la ley y que no se presentó detrimento patrimonial.

Cardona recordó que, de acuerdo con la normativa, las EPS pueden destinar hasta el 10 % de los recursos de la UPC a gastos administrativos, y que durante su presidencia Nueva EPS destinó en promedio el 3,7 %. No obstante, señaló que, pese al archivo del caso por parte de la Contraloría, la Procuraduría formuló el pliego de cargos tres años después, en 2024.

El exdirectivo manifestó además que se enteró de la imputación recientemente, al ser notificado del auto de la Procuraduría, donde dejó constancia de que no había sido informado de manera oportuna y por tanto, no pudo presentar su versión en etapas previas del proceso. Finalmente, subrayó que el auto de cargos no constituye un fallo sobre el presunto mal uso de recursos de la salud, e insistió en que espera que se respete la presunción de inocencia y el debido proceso.