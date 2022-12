Falsos positivos se dieron por premios a militares y también por narcotráfico: JEP

De acuerdo con las versiones recibidas por militares y las labores de investigación realizadas desde el año pasado, la JEP logró encontrar en el cementerio Las Mercedes, Dabeiba, 54 cuerpos de personas que habrían sido asesinadas de manera extrajudicial.

Alejandro Ramelli, magistrado de la JEP, estuvo en Mesa BLU hablando sobre la investigación que en total ha dejado 54 cuerpos hallados sin vida , además de los casos abiertos que también se están indagando, en los que se presume habrá más hallazgos de este tipo.

Sin embargo, dentro de lo que se considera como falso positivo un asesinato de manera extrajudicial con el fin de alcanzar incentivos dentro de las Fuerzas Militares, el magistrado Ramelli reveló que no solamente se habrían dado las muertes por premios, sino también por conexión con el narcotráfico.

“Este fenómeno es multicausal, no es que no sean por incentivos, solo que no hay una sola explicación. Confluyen muchas causas. Por un lado, todo ese tema de la medición de las bajas es algo que fue una constante, pero no necesariamente en todos los departamentos es la única causa”, explicó.

De esta manera, el magistrado afirmó que existen indicios de narcotráfico dentro de las posibles causas de muestres extrajudiciales.

“En determinadas zonas hay una conexión con el narcotráfico, el tema no es únicamente de premios e incentivos. Incluso a algunos de los integrantes de las Fuerzas Militares”, añadió.

Entre tanto, el magistrado confirmó que dichas muertes tenían “apariencia de legalidad”, puesto que “se les avisaba a las autoridades del municipio que había bajas, para que los mismos trabajadores del municipio abrían la fosa”.

No obstante, reiteró que las muertes, llamadas falsos positivos, no están “limitadas a un periodo de tiempo”, por el contrario, se trata de un fenómeno de tiempo atrás.

“Pudo haber un pico de incremento, entre 2004 y 2007, pero, infortunadamente, para la gente de Dabeiba no era algo nuevo. Por las historias que hemos escuchado, las ejecuciones vienen desde 1992. No me atrevo a decir que los asesinatos hayan sido una política del Ejército de Colombia ”, resaltó.

Según Ramelli, dentro de las victimas estarían jóvenes con adicciones a las drogas provenientes de zonas deprimidas de Medellín.

“En Dabeiba, en algunos casos, eran muchachos adictos a las drogas traídos desde Medellín. Hay que hacer la invitación a familias que tuvieron algún pariente que viviera en esas zonas deprimidas, sería bueno que se hicieron los exámenes ante Medicina Legal porque, infortunadamente, algunos de sus familiares podrían estar allí”, dijo.

Finalmente, recordó que, al ser Dabeiba un lugar estratégico, ha sido blanco de guerra a lo largo de la historia del conflicto colombiano.

“No es casual que esto suceda allí, pues una población que ha sufrido por las Farc, las autodefensas, enfrentamientos del Ejército y tomas guerrilleras, además, es la entrada al Urabá por una parte, también al Chocó y la carretera que conduce a Medellín. Quien lo controle tiene acceso a muchos puntos estratégicos de la geografía nacional”, destacó.

Escuche aquí la entrevista completa con Alejandro Ramelli, magistrado de la JEP, en Mesa BLU:

