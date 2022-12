Falta condenar a oficiales de la Policía: madre de grafitero Diego Felipe Becerra

Liliana Lozano, madre de Diego Felipe Becerra, afirmó en Blu Radio que la condena del patrullero Wilmer Alarcón es simplemente una muestra más de lo que han sostenido desde el principio: que su hijo fue asesinado en total estado de indefensión, que no estaba armado y que no estaba cometiendo ningún delito esa noche.

“Exigimos que también los responsables que permitieron el montaje esa noche sean condenados. No hablamos de sólo los patrulleros, hablamos de coroneles, generales que tenían el total conocimiento de que no había arma en el lugar de los hechos y de que no se había cometido ningún delito es anoche y aun así consiguieron testigos falsos e hicieron todo lo posible por dañar la honra de Diego Felipe”, afirmó Liliana Lozano.

Según la madre de Diego Felipe Becerra, faltan por ser condenados “el teniente Rosenberg Madrid, Juan Carlos Leal Barrero, encargado de la escena del crimen esa noche, los coroneles José Javier Vivas, Nelson de Jesús Arévalo, John Peña, que llegaron a la escena del crimen y tenían el conocimiento sobre todo; en especial el coronel Arévalo que estuvo desde las 10:40 de la noche. Falta el abogado de la Policía Metropolitana de Bogotá, Héctor Hernando Ruiz Echeverría, los dos testigos falsos que presentó la Policía, el conductor y su esposa”.

La madre del joven aseguró que en este momento se encuentran detenidos y acusados por los delitos 13 personas, pero también hubo participación de otros miembros de la Policía que ocultaron informes que daban cuenta de la inocencia de Diego Felipe Becerra, los cuales se vincularán próximamente al proceso.

“La Policía se acostumbró a asesinar a personas indefensas y se justifica en que son de delincuentes, el asesinato de Diego Felipe no es el único en este estado indefensión, después de que lo asesinaron se han cometido alrededor de 80 asesinatos más por parte de la Policía que desafortunadamente no salen a la luz pública porque sus familiares temen denunciar a la Policía”, finalizó Liliana Lozano.