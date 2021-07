Familia de supuesto mercenario colombiano abatido en Haití pide repatriar el cuerpo cuanto antes

Duberney Capador Giraldo era exsargento viceprimero hasta hace dos años cuando se pensionó del Ejército. Antes de eso, se había separado, tenía dos hijos y vivía con su hermana y su mamá en una finca en Calarcá. De allí partió el 6 de mayo hacia la isla, según su familia para ir a trabajar a Haití en protección de dignatarios.

Por eso, Yenny Carolina, su hermana, pidió que su memoria no se estigmatice más con el calificativo de mercenario.

"Mi hermano no es ningún asesino, que no lo sigan tildando de algo que mi hermano no hizo. Yo invito a todo el país a que se tomen la molestia antes de juzgar a alguien, antes de mirar el daño tan grande que le están haciendo a una familia, a unos hijos, a una madre de que se tomen la molestia de mirar el currículum y la hoja de vida de mi hermano: el hombre intachable que fue en el Ejército", declaró la pariente.

Desde el aeropuerto El Edén de Armenia, Yenny Capador Giraldo viajó a Bogotá con una petición muy puntual para la Cancillería colombiana: que retornen lo más pronto posible el cuerpo de su hermano.

"Que nos evolucionen, que nos agilicen este proceso porque está demasiado lento", clamó.

A través de mensajes de WhatsApp, la familia Capador Giraldo se enteró que la cancillería está "coordinando con las autoridades de Haití para la repatriación del cuerpo de su hermano". Ellos esperan que la gestiones se vuelvan realidad en el menor tiempo posible.