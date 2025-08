Finalizó la etapa de pruebas en caso Calle y Name: Corte definirá si los llama o no a juicio

La semana pasada, en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se llevó a cabo una sesión en la que una sala de conjueces rechazó una recusación contra los magistrados que firmaron la orden de captura contra el expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por el proceso que avanza en su contra debido a su presunta vinculación con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ahora bien, Blu Radio conoció además que la Sala de Instrucción dio por terminada la etapa de recolección de pruebas dentro de este caso. Luego de esto, lo que sigue es que el magistrado ponente, Francisco Farfán, deberá redactar una ponencia que será presentada ante la Sala de Instrucción para determinar si se llama o no a juicio a Calle y Name. En caso afirmativo, el proceso pasaría a la Sala de Primera Instancia del mismo alto tribunal.

Los delitos que se les atribuyen a Calle y Name son cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le habría ordenado entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El presunto soborno a Name habría sido entregado por la exalta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.

Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas en las elecciones de mandatarios locales y regionales que se celebraron el 29 de octubre de 2023.