Fiscal Burgos dice que entregó video de Mauricio Leal a defensa de su hermano desde 2022

Se siguen conociendo detalles sobre el camino recorrido por el impactante video en el que se observa a Mauricio Leal, agonizante, supuestamente atribuyéndose el asesinato de su madre, Marleny Hernández, y las heridas que posteriormente le causaron la muerte; pero, mirando el material en detalle, se demostraría que una tercera persona forzó al reconocido estilista a pronunciar esas palabras.

Blu Radio conoció un formato constancia de la Fiscalía General de la Nación firmado el 14 de julio de 2022, en el que certifica la entrega de los “elementos materiales probatorios, materiales descubiertos por la Fiscalía en audiencia de acusación, en escrito de acusación y adición”.

Según el despacho del fiscal Mario Burgos, quien tiene a su cargo el proceso, esa constancia fue firmada por Yeimer Alirio Hueso Obando, funcionario judicial, y recibido por las abogadas Ana Julieth Velásquez Arcila y María Fernanda Jaimes Cuéllar.

Constancia de entrega de pruebas en caso Mauricio Leal Foto: suministrada

El investigador del caso aseguró que no tuvo conocimiento y que nunca vio el video; que se enteró de este por medios de comunicación. Dijo que tenía suficientes elementos para pedir la captura y condena contra Yhonier Leal.

Ahora, si el investigador no conocía el video ni el fiscal Burgos, no tenían cómo presentarlo en la audiencia de acusación y, por lo tanto, no se podría entablar alguna nulidad o revisión de la condena de 55 años.

Video completo de Mauricio Leal

El medio de comunicación Focus Noticias reveló un video de 47 segundos encontrado en el teléfono celular del estilista Mauricio Leal, grabado aparentemente por él mismo, minutos antes de su muerte.

Este nuevo video agrega imágenes más extensas que las reveladas anteriormente por Noticias Caracol, en las que Leal afirma ser el responsable de sus heridas y muestra el cadáver de su madre, Marleny Hernández.

En el video, Leal aparece gravemente herido y pide perdón, mencionando que se ha autolesionado y también ha lastimado a su madre: "Hola a todos, perdóname, no puedo más, nadie sabe lo de nadie. Acabo, me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también, ya que hago, ¿qué hago?".