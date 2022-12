Fiscal evalúa cambiar los delegados para el caso Merlano

Sobre la decisión de la juez 12 de garantías de Bogotá de dejar en libertad a la hija y al odontólogo de la excongresista Aida Merlano, Aida Vitoria Merlano y Javier Guillermo Cely, el fiscal encargado Fabio Espitia aseguró que respeta esa decisión y por eso sugirió no apelarla.

“Recibe la decisión con respeto completo a la decisión tenemos claro que yo he dado plena autonomía a mis fiscales para que planteen sus peticiones. La decisión del juez fue una decisión muy aplicada y al debo respetar y me pareció tan ponderada que yo di la sugerencia que no te apelara la providencia”, dijo.

Sin embargo, aclaró que la juez les dio la razón en una parte de su decisión y es que sí hay elementos de prueba que permiten afirmar una inferencia razonable en comisión de delitos de ambos pero que, al momento, no se cumplían fundamentos constitucionales para darles medida.

El fiscal aseguró que está evaluando cambiar al grupo de fiscales por algunas decisiones que tomaron en el proceso.

“Ya he hecho algunos llamados de atención que corresponden a la órbita interna de la Fiscalía. Es un aspecto que estamos valorando, de todas maneras, necesitamos pronto refrescar esos grupos de fiscales”, señaló.

Finalmente, aseguró que están verificando un par de hipótesis sobre la ubicación de la excongresista: que haya pasado la frontera hacia Venezuela o que esté en Bogotá.

