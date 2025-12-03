En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía abrió investigación por presunta violencia intrafamiliar contra empresario Ricardo Leyva

Fiscalía abrió investigación por presunta violencia intrafamiliar contra empresario Ricardo Leyva

Según el ente acusador, se recibieron denuncias por violencia intrafamiliar en Barranquilla y Bogotá. Por ahora, fueron unificadas para avanzar en los actos investigativos en marcha.

Publicidad

Publicidad

Publicidad