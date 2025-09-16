Fiscalía cita a docentes en investigación por desaparición y muerte de Valeria Afanador

La investigación por la desaparición y muerte de la niña Valeria Afanador en Cajicá continúa avanzando. La Fiscalía General de la Nación citó a dos profesores del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles para que rindan declaración este martes 16 de septiembre en la sede de la Unidad de Policía Judicial del CTI en Chía. Se trata de la directora de curso de la menor y el profesor de educación física, quienes deberán aclarar su papel en los hechos ocurridos el día de la tragedia.

La directora de curso, quien tenía bajo su responsabilidad la vigilancia de los niños, según su declaración ante el colegio en las indagaciones internas, intentó que Valeria tomara las onces, pero la niña corrió hacia el salón de deportes para sacar un balón, una práctica que, aseguró, era habitual en ella.

Habla mamá de Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá. Foto: Alcaldía de Cajicá

Posteriormente, la docente acompañó a otros niños a tomar el refrigerio y luego pasó a vigilar el parque y el arenero. Afirmó que en su actividad de vigilancia a las 10:25 a.m. no vio a Valeria y que solo se enteró de su desaparición tiempo después del descanso, cuando fue notificada e inició búsquedas en los lugares frecuentados por la menor.

El profesor de educación física también deberá comparecer, debido a que fue él quien entregó el balón a Valeria y, según su versión, fue el último docente que habló con ella . Explicó que después de atender a la niña se ocupó de sus labores en la cancha de voleibol y no supo nada más de Valeria hasta que fue notificado de su desaparición a través del grupo de comunicación del colegio.

Estas declaraciones son claves dentro del proceso, pues la defensa de la familia Afanador insiste en que no solo la rectora, sino también los docentes del colegio incurrieron en graves omisiones de seguridad y vigilancia que facilitaron la desaparición de la menor.