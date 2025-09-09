Familia de Valeria Afanador rechaza versión sobre millonaria póliza

La familia de Valeria Afanador, la menor de 10 años hallada sin vida en Cajicá, rechazó de manera categórica las recientes afirmaciones de la defensa del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, según las cuales los padres recibirían una “millonaria póliza” como indemnización tras la muerte de la menor.

En un comunicado público, los familiares calificaron como insensibles e hirientes estas declaraciones y advirtieron que desvían la atención de lo verdaderamente importante: esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Valeria.

“Valeria no era una cifra, ni una suma de dinero: era una niña llena de vida, sueños, ternura y amor. Su ausencia es irreparable, y ninguna póliza, por alta que sea, puede compensar el dolor que sentimos ni llenar el vacío que ha dejado en nuestra familia.”

Colegio donde estudiaba Valeria Afanador se pronuncia tras hallazgo del cuerpo. Foto: Colegio Campestre Los Laureles y redes sociales

El pronunciamiento responde a lo dicho por el abogado Francisco Bernate, representante legal de la institución educativa, quien en medios de comunicación se refirió a una supuesta póliza “bastante generosa” que cubriría a la familia.

Los padres consideran en dicho documento que esta estrategia busca minimizar la responsabilidad de la institución y trasladar el debate hacia una cuestión económica.

En el mismo documento, agradecieron el apoyo recibido de la sociedad y reiteraron que seguirán firmes en su propósito de conocer la verdad, establecer responsabilidades y honrar la memoria de Valeria.

Publicidad

Este pronunciamiento se suma al proceso judicial en curso, en el que la defensa de la familia ha solicitado a la Fiscalía la imputación de cargos contra directivos y docentes del colegio por graves omisiones en los protocolos de seguridad y vigilancia el día de la desaparición de la menor.