Fiscalía cita a interrogatorio a Álvaro Uribe en investigación por presunto soborno a testigos

La Fiscalía citará a interrogatorio a Álvaro Uribe Vélez , a entrevista a 26 personas y realizará siete inspecciones judiciales, lo anterior en medio de la investigación en contra del expresidente por los delitos de soborno y de fraude judicial.

El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas, reactivó las actividades investigativas del proceso pues tiene 90 días para practicar pruebas y decidir si lleva o no a juicio a Uribe.

La semana pasada, la juez 28 de conocimiento de Bogotá concluyó que existe una posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez haya incurrido en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por eso rechazó la solicitud de la Fiscalía y no precluyó la investigación.

Según la funcionaria judicial, el expresidente no era ajeno a los acercamientos y ofrecimientos hechos a los testigos para que estos declararan a su favor. Para la juez, la Fiscalía no logró probar sus hipótesis para la solicitud de preclusión: la atipicidad del hecho investigado, es decir, que lo que se investigó no se enmarca en un delito y la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado, es decir, que Uribe no participó en los hechos.

Las sugerencias de la juez

La juez 28 de conocimiento de Bogotá, quien tomó la decisión de no precluir el proceso, dijo, por ejemplo, que en el caso faltó practicar declaraciones juramentadas, lo anterior tiene que ver con el episodio de la reunión que el abogado Diego Cadena ocultó, inicialmente, a la Corte Suprema de Justicia y en la cual estuvieron el coronel (r) Germán Rodrigo Ricaurte, exdirector de la cárcel de Cómbita, la abogada Ángela López y Fabián Rojas, exmiembro de la UTL del exsenador Uribe.

La mencionada reunión en la que se habló de recoger varios testimonios de exparamilitares que habían sido consultados por el senador Iván Cepeda en la cárcel de Cómbita. Sobre este punto, dijo la juez, les quedó faltando entrevistar al coronel Ricaurte.

En ese mismo proceso, según la justicia, quien ayudó a gestionar los testimonios de los exparamilitares de Cómbita Máximo Cuesta, Johany Cadavid y Elmo Mármol Torregrosa, fue Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias ‘Cesarín’, y por eso le causó extrañeza que no presentaran su testimonio.

Pero no fue el único caso. Añadió que, sobre el caso del exparamilitar Juan Carlos Sierra alias ‘Tuso Sierra’, quien en su momento dijo que el exfiscal Eduardo Montealegre y el exmagistrado Iván Velásquez le ofrecieron dádivas para que hablara en contra del expresidente Uribe, dijo que era necesario tener su testimonio.

“La Fiscalía no recibió declaraciones de Pablo Hernán Sierra, o las del magistrado Iván Velásquez y del periodista Juan Carlos Giraldo. El periodista Giraldo o el magistrado Velásquez habrían podido confirmar si lo dicho por Juan Carlos Sierra era cierto o no. Tal vez en este caso habría sido más relevante contrastar la declaración de los testigos con el hecho mismo de que la Corte Suprema no pudo escuchar en declaración a Sierra Ramírez”, puntualizó.

