En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Ataque en Cali
Cartel de los Soles
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía confirma captura de un hombre que estaría implicado en el asesinato del Harold Aroca

Fiscalía confirma captura de un hombre que estaría implicado en el asesinato del Harold Aroca

Al presunto implicado en el asesinato del Harold Aroca se le imputarán los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, tortura agravada y secuestro simple.

Publicidad

Publicidad

Publicidad