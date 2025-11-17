Fiscalía confirma captura de un hombre que estaría implicado en el asesinato del Harold Aroca

La Fiscalía General de la Nación confirmó el día de hoy la captura de un hombre que presuntamente estaría involucrado en el homicidio del joven de 16 años, Harold Aroca, ocurrido el pasado 5 de agosto en el sector de Los Lanches, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.

Según se dio a conocer, el implicado fue identificado como Anderson Santiago Pedraza, el cual estará a disposición de un juez de control de garantías y de un fiscal de la Unidad de Vida de la Dirección Seccional de Bogotá.

Durante su captura, el operativo se realizó en una acción conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y varias unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá. Se espera que en las próximas horas sea legalizada su captura y posterior imputación de cargos.

Es importante recordar que Harold Aroca había sido reportado como desaparecido y, posteriormente, se conoció un video donde se ve a cuatro hombres rodeándolo, encapuchándolo y subiéndolo a un vehículo.



Según informó la Fiscalía, el capturado será imputado por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones, tortura agravada y secuestro simple.