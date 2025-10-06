Fiscalía conforma grupo para investigar ataques y amenazas contra funcionarios del Inpec

La Fiscalía General de la Nación anunció que, luego de una reunión con el Ministerio de Defensa y Justicia se concretó la creación de un grupo élite de tres fiscales y un equipo especializado de Policía Judicial adscrito a la Dirección de Apoyo Territorial, con sede en Bogotá, para avanzar en las investigaciones relacionadas con los recientes ataques y amenazas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Según informó la entidad, el grupo interdisciplinario asumirá varias líneas de investigación. La primera, dedicada a la investigación de delitos en los que están como víctimas los funcionarios del INPEC, entre ellos el delito de amenazas.

Además, la Fiscal Delegada para la Seguridad Territorial reveló que actualmente existen 80 noticias criminales activas relacionadas con amenazas al interior del sistema penitenciario durante los años 2024 y 2025, la mayoría asociadas al cumplimiento de funciones de custodia y control en los establecimientos de reclusión.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Respecto a los hechos ocurridos a las afueras de la cárcel La Modelo, en Bogotá , donde falleció un funcionario, la Fiscalía informó que se trabajan tres hipótesis principales: situaciones de carácter administrativo; otra hipótesis relacionada con situaciones al interior del centro de reclusión, por lo cual se han tomado medidas preventivas dentro de los establecimientos carcelarios. Y por último, una teoría relacionada con un tema de amenazas o situaciones en particulares de carácter personal que pudieron haber ocurrido.



En paralelo, las autoridades investigan la posible participación de la organización criminal “Muerte a Guardias Opresores” (MAGO), al servicio del cabecilla alias Pipe Tuluá, con atentados y hechos de violencia en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca entre 2019 y 2023.

Otro de los enfoques del grupo investigativo tendrá como prioridad los casos de homicidios registrados entre 2019 y 2023 y entre 2024 y 2025.