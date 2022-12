Fiscalía imputa cargos a exgobernador del Cesar por delitos electorales

La Fiscalía imputó cargos al exgobernador del departamento de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnneco, por los delitos de corrupción al sufragante e invasión de tierras.

Se trata de un proceso por hechos ocurridos en el año 2011, cuando el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo salió elegido con más de 174 mil votos, pero 15 días antes, cuando estaba en plena campaña, firmó un documento con la comunidad de Tierra Prometida, uno de los barrios de invasión de Valledupar, en el que se hacían compromisos mutuos.

Según la Fiscalía, el compromiso del gobernador con sus habitantes era mantenerlos en esos predios a cambio del apoyo electoral de esa comunidad.

El gobernador también se comprometió a entregarles viviendas dignas, pero no lo hizo.

La Fiscalía en la audiencia no la solicitó medida de aseguramiento porque los delitos no superan los cuatro años de prisión, sin embargo, tiene la restricción para no vender bienes.