Fiscalía investiga audios de presunta amenaza de caos en Bogotá de camioneros

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, entregó un balance sobre los 43 días del paro camionero.

Publicidad

Según Villegas, van 2.303 caravanas que han protegido a 38.000 vehículos de carga en estos días para que puedan llegar a las centrales de abastecimiento.

El jefe de la cartera de Defensa reveló que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación un audio en el que supuestamente el líder de la Asociación de Camioneros de Colombia Pedro Aguilar habla con otro líder camionero sobre generar caos en Bogotá este 20 de julio, Día de la Independencia.

Publicidad

“Hemos detectado audios que hemos puesto en manos de Fiscalía. Han llegado por ciudadanos y mismos camioneros que han estado en esas reuniones, quiero advertir que en esos audios se invita al caos en Bogotá”, explicó el ministro.

Publicidad

“No vamos a permitir que la fiesta de la independencia se convierta en un abuso en vías de hecho, en intentos de coartar los derechos (…) conocemos esas instrucciones la fiscalía las tiene y estaremos atentos”, añadió el ministro Villegas.

Esta es la conversación que supuestamente sostienen Pedro Aguilar y otro camionero:

Publicidad

Publicidad

Líder: -Yo no voy a permitir que me vayan a pisar la comba y Pedro lo sabe, si nosotros nos tenemos que hacer matar aquí como lo hicieron en Duitama yo me hago matar. Pero el miércoles voy a hacer un mierdero aquí en Bogotá para que lo escuchen en todos lados.

Pedro: -sí, que les duela porque que tal uno teniéndole miedo a un policía, yo nací para morirme.

Publicidad

Líder: -Usted lo dijo si tenemos que ir a chupar cárcel vamos a chupar cárcel, pero vamos a defender lo de nosotros.

Publicidad

Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa aseguró pese a las presuntas amenazas de camioneros, que están en investigación, las autoridades no van a permitir que Bogotá quede desabastecida.