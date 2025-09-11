Fiscalía judicializa a 21 capturados por extorsiones y microtráfico en el centro de Medellín

Fueron 21 los presuntos integrantes de la red ilegal La Veracruz, dedicada al cobro de extorsiones a comerciantes y trabajadoras sexuales de Medellín, judicializados y enviados a la cárcel, entre ellos el señalado cabecilla y seis articuladores de las actividades delictivas.

Según la investigación, este grupo imponía cuotas semanales que oscilaban entre 10.000 y 100.000 pesos para permitir el ejercicio de actividades económicas en sectores como La Veracruz, Plaza Botero, Parque Berrío, Prado y San Benito.

De acuerdo con los elementos probatorios, la red no solo se dedicaba al cobro de extorsiones, sino también a la venta de estupefacientes al menudeo, con un esquema jerárquico encabezado por Fred Alexander Molina Álvarez, señalado cabecilla de la organización. Bajo su mando operaban seis coordinadores de zona identificados por las autoridades, quienes se encargaban de articular los cobros y mantener el control territorial en los puntos estratégicos del centro de Medellín.

La investigación detalla que las víctimas, ante las amenazas, eran obligadas a pagar sumas de dinero bajo intimidación y, en algunos casos, violencia física. Un comerciante del sector San Benito denunció haber entregado cerca de 25 millones de pesos antes de que, en mayo pasado, catorce hombres ingresaran a su local para amenazarlo de muerte y exigirle el producido del día.

Los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, extorsión consumada y en grado de tentativa, y hurto calificado, todas conductas agravadas. Ninguno aceptó los cargos.

Las autoridades también enviaron un mensaje contundente contra las economías criminales que, a través del miedo, afectan la vida diaria y la seguridad en el centro de Medellín.