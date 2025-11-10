Frase "Exceso de alcohol es perjudicial para la salud" se mantiene, no cambiará etiqueta de licores

Las etiquetas de los licores en Colombia seguirán llevando la frase "El exceso de alcohol es perjudicial para la salud" luego de que la Corte Constitucional declarara exequible y rechazara una demanda que pretendía quitar la palabra “exceso” de dicha frase.

La demanda fue presentada por la Fundación Red PaPaz en marzo pasado argumentando que la frase inducía a error a los consumidores al sugerir que solo el consumo excesivo de alcohol es nocivo, desconociendo evidencia científica que demuestra que no existe un nivel seguro de ingesta.

Sin embargo, en su decisión la Corte concluyó que la expresión no vulnera los derechos a la información ni a la salud de los consumidores, pues el mensaje forma parte de una política pública legítima y está respaldado por evidencia científica con consenso razonable.

Se ha creído falsamente que pequeñas dosis de alcohol sirven para la salud / Foto: AFP, referencia

La corporación precisó que la advertencia está dirigida a personas adultas y que no puede considerarse engañosa.



Aún así, el alto tribunal instó al Congreso y al Ministerio de Salud a actualizar la política pública sobre el consumo de alcohol, atendiendo la mejor evidencia científica y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

El magistrado Vladimir Fernández Andrade salvó su voto, mientras que la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez aclaró el propio. Escobar coincidió con la decisión de la mayoría pero advirtió que el concepto de “moderación” en el consumo de alcohol resulta indefinido y problemático, y subrayó la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y reducción de riesgos.

Con esta decisión, la Corte mantiene la frase vigente en las etiquetas de bebidas alcohólicas, pero deja abierta la puerta a una eventual revisión legislativa que refleje los avances científicos sobre los efectos del alcohol en la salud.