¿Fuego amigo en el Pacto Histórico? Miguel Ángel del Rio anuncia denuncia contra Agmeth Escaf

El abogado Miguel Ángel del Río denunciará al representante del Pacto Histórico Agmeth Escaf ante los altos tribunales luego que este denuncio que este ofreció 500 millones de pesos a la campaña Petro Presidente del 2022.

La confesión que hizo el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolas Petro, ante la Fiscalía sobre el presunto ingreso de recursos de manera ilegal a la campaña del 2022 en la costa Atlántica en la que aparecieron nombres como el del representante Agmeth Escaf quien denunció que el abogado Miguel Ángel del Rio ofreció 500 millones para esa contienda electoral, sigue generando una tormenta política al interior del Pacto Histórico.

“Un día, intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta: “¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones”, señaló en su red social el congresista.

Esta afirmación hizo que el abogado Miguel Angel del Rio le respondiera al congresista de la Comisión Séptima de la Cámara desde la red social.

Publicidad

“Denunciaré al Representante Agmeth Escaf ante la Corte Suprema de Justicia para que sostenga que yo ofrecí 500 millones a la campaña en el Atlántico y aporte las pruebas de eso”, dijo.

A lo que respondió el congresista Escaf: “Hágalo. Lo que dije con toda CLARIDAD en mi hilo fue que eso me dijo a mí Nicolás Petro, quien movió todo y hasta el último minuto para imponerlo a usted como cabeza de lista. Lo demás no me consta porque no estuve ahí ni lo vi. Si es mentira, vaya y le reclama a quien lo dijo”.

Minutos antes el abogado también se refirió al hilo de 14 trinos que puso el congresista del Atlántico, “En el camino de mi vida he levantado odios en todas las vertientes. He sacrificado a mi familia quien tuvo que salir del país. He decidido quedarme sólo para defender lo que creo. Cada semana aparece un nuevo ataque falso. Ahora un actor mediocre que se ganó una curul en una rifa”.

¿Usted quiere saber qué pasó realmente en la campaña en el Atlántico y por qué he recibido tanto “fuego amigo” desde el día uno?



Venga y le cuento lo que yo sé, mi versión de los hechos, porque estoy harto de las mil versiones que ruedan y que son todas difamatorias.



Abro 🧵 — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) August 7, 2023

Publicidad

También le puede interesar: