"Estamos frente a un suicidio con oportunidad": abogado Miguel Ángel del Río sobre coronel Dávila

La muerte del teniente coronel de la Policía Óscar Dávila, asignado a la seguridad presidencial y relacionado con el escándalo de las interceptaciones ilegales en el Gobierno, fue un suicidio, según confirmó la Fiscalía luego del dictamen de Medicina Legal.

"La conclusión para la Fiscalía General de la Nación es que el teniente coronel Óscar Dávila, de 42 años de edad y 24 años de servicio, decide quitarse la vida y con el arma que era de su conductor. Para la Fiscalía General de la Nación, los resultados de la necropsia son positivos para suicidio", concluyó la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, en una rueda de prensa.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el abogado Miguel Ángel del Río, habló sobre el dictamen del coronel, quien lo contactó en busca de asesoría jurídica.

El abogado se refirió a la no asistencia a la audiencia a la que fue citado y la solicitud de investigaciones que, desde entonces hicieron con el fin de establecer algunos aspectos de la muerte del coronel.

“Nosotros hicimos una solicitud con ocasión a que nos habían citado para dar declaraciones y establecer aspectos de nuestra comunicación con él, y advertimos lo que nos había precisado con respecto a la presión de algún funcionario de la Fiscalía con el propósito de que se inicien investigaciones, para establecer si ese suicidio, ya establecido, tuvo ocurrencia con base en una presión”, dijo el litigante.

Sobre las razones que hubiera podido tener el coronel para quitarse la vida, aseguró que “nunca podremos saber las razones precisas para las razones del suicidio. Estamos estableciendo que existían unos antecedentes”, esto con respecto a las informaciones que, según él, el coronel ya le había comentado sobre presuntas presiones.

Sobre las teorías que han surgido en torno a la inducción al suicidio, en este caso, Del Río explicó que este resulta ser un delito querellable. Sin embargo, destacó que es muy complejo desde el punto de vista indagatorio, “requiere unos elementos bastantes preciso para poder establecerlo”, manifestó.

En ese sentido señaló, “cómo es posible que una persona busque asesoría, remita un documento a la Fiscalía pidiendo ser escuchado, vaya al aeropuerto a despedir a un familiar, se reúna con un equipo de defensa, entregue un anticipos económicos y después termine quitándose la vida. La respuesta es una, el ejercicio de suicidio de oportunidad”.

El abogado explicó que se trataría de un suicidio con oportunidad, teniendo en cuenta las situaciones que lo rodeaban lo llevó a esa decisión. “Lo que puedo establecer para mí, es que estamos frente a un suicidio con oportunidad”, agregó.

Sobre la medicación del coronel, dijo desconocerlo, sin embargo, contó que cuando lo conoció sí estaba alterado y al igual cuando estaba con el equipo de investigadores.

El caso de Dávila

El nombre de Dávila apareció en el escándalo por supuesto abuso de poder e interceptaciones telefónicas ilegales a una niñera acusada de robo en casa de la exjefa de Gabinete presidencial Laura Sarabia lo que, según el presidente Gustavo Petro, supuso una gran presión para él, que lo llevó a quitarse la vida.

Todo comenzó con la denuncia de la exniñera Marelbys Meza de que tras ser acusada del hurto de un maletín con una suma no especificada de dinero, la hicieron ir hasta una dependencia presidencial donde fue interrogada y sometida a pruebas de polígrafo sin una orden judicial.

Al mismo tiempo, la Policía interceptó ilegalmente su teléfono, usando como fachada una operación contra la banda criminal del Clan del Golfo. El teniente coronel Dávila figuraba entre los oficiales vinculados a la investigación de la Fiscalía.

El escándalo detonó una de las peores crisis del Gobierno de Petro, y obligó a la renuncia de Sarabia y del embajador de Venezuela, Armando Benedetti, que fue quien supuestamente filtró a la prensa lo sucedido. Petro, por su parte, lamentó ayer haber "subestimado" la presión a la que estaba sometido el coronel.

"Es como si me hubieran prestado un ser humano que no pude cuidar yo mismo porque subestimé la presión, yo, porque estoy acostumbrado a sentirla, y creo que las demás personas lo hacen, y no es así, ningún ser humano es igual", dijo el mandatario.

Escuche aquí la entrevista: