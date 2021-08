General (r) Alejo del Río niega a la JEP su responsabilidad en masacre de Mapiripán

El general en retiro Rito Alejo Del Río entregó su versión ante la JEP por los casos 04, que investiga la situación territorial de la región de Urabá y el caso 06, que investiga la victimización de miembros de la Unión Patriótica.

A este general, quien comandó la Brigada 17 del Ejército con sede en Urabá, entre 1995 y 1998, la Fiscalía lo ha acusado por dos hechos relacionados con el paramilitarismo que habrían ocurrido, presuntamente, con participación de él.

Una de las investigaciones que se le ha abierto es por su presunta participación en la planeación de la masacre de Mapiripán en el departamento del Meta, ocurrida en el año 1997.

Al general Del Rio se le investiga porque, aunque la masacre se cometió en el Meta, los paramilitares que la perpetraron habrían salido desde Urabá, zona que estaba a su cargo en ese momento.

Cuando la magistrada Nadiezdha Henríquez le preguntó cuál era su participación en los preparativos, respondió que “absolutamente ninguna”.

“Ninguna, absolutamente ninguna. Hay más de una declaración que dice que no tuve nada que ver, porque eso lo dice mucha gente, que ha habido gente que se ha prestado para eso, vaya a saber quiénes son, pero que yo haya tenido participación, empezando porque yo me encontraba días antes en el exterior (…) Cuando llegué a la brigada me encontré con ese problema”, afirmó.

Otro de los hechos por los que se le investiga es porque también en el año 1997, el general ordenó la operación Génesis, que tenía como propósito recuperar zonas del Urabá controladas por la guerrilla. Sin embargo, los bombardeos dejaron miles de campesinos desplazados y, según la Fiscalía, en estos hechos, presuntamente, habría participado en conjunto los paramilitares y algunos miembros del Ejército Nacional.

El general también negó todo vínculo que pudiera tener con grupos paramilitares y relacionados al narcotráfico.

Escuche la noticia completa aquí: