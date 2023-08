¿Había restricción del juez para que el presidente Petro visitara a su hijo Nicolás?

El presidente de la República, Gustavo Petro, visitó a su hijo Nicolás Petro en su casa en Puerto Colombia, Atlántico, tal como lo informó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Más allá de lo polémica, o no, que pudo resultar la visita, este martes se conoció que el juez 74 de garantías en la audiencia, en la que Day Vázquez y Nicolás Petro quedaron libres, fijó ciertos compromisos, que podrían verse empañados por haber recibido la visita de su papá, el presidente Gustavo Petro.

“A usted le queda terminantemente prohibido interactuar, señor Petro Burgos, escúcheme muy bien, con cada una de las personas de las cuales le dieron recursos de procedencia ilícita y con cualquiera otra de las personas que a lo largo de esta investigación guardan relación con estos hechos que se investigan, a no ser que los mismos sean por conducto de su apoderado, sin que se limite ese ejercicio de legítimo derecho a la defensa”, dijo el juez.

La reunión, que tuvo lugar en la casa de Nicolás en Puerto Colombia, generó un buen número de opiniones y análisis sobre si esta acción pudo haber violado restricciones impuestas por el juez en el caso que investiga a hijo del presidente Petro.

Al respecto, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se llevaron a cabo diversas interpretaciones y evaluaciones sobre la posible implicación de esta reunión en el proceso judicial en curso.

El periodista Felipe Zuleta resaltó que Nicolás Petro se encuentra colaborando con la justicia entregando pruebas y testimonios relacionados con la financiación de la campaña del presidente, de la cual él fue parte importante. En ese sentido, cuestionó si la visita del presidente Petro a su hijo podría ser considerada una violación de las restricciones impuestas por el juez en el caso.

“La pregunta de fondo es, ¿se estaba refiriendo en ese momento el juez, entre otros, al presidente Petro?”, opinó.

Asimismo, se debatió si la prohibición del juez se refería únicamente a personas directamente implicadas en el caso, o si podría extenderse a familiares, como en este caso el padre. Además, se consideró si la reunión podría haber afectado la colaboración de Nicolás Petro con la justicia, teniendo en cuenta que se esperaba que entregara pruebas y testimonios comprometedores sobre la financiación de la campaña.

“Por ejemplo, Nicolás Petro no puede reunirse con el doctor (Ricardo) Roa, el presidente de Ecopetrol, que fue gerente de la campaña. En eso creo que todos estaríamos de acuerdo, en que, dentro de lo que dijo el juez, está prohibido tener ese tipo de relaciones. Es decir, que el juez se refería a todo el que estuviera involucrado. Ahora, puede ser que por la interpretación que hace Andrés, que me parece una interpretación razonable, yo francamente no sabría resolverla en este momento, es que se establezca una excepción con personas con las cuales tiene una relación familiar o afectiva, pues que forme parte, digamos, de otros derechos. Entra en tensión un derecho”, dijo Héctor Riveros.

Asimismo, los panelistas y periodistas se preguntaron si en la visita no se habló del caso por el que Petro está siendo investigado, algo que, para muchos, es inevitable.

“Creo que sería muy ingenuo pensar que ni siquiera lo mencionaron, claro. Pero lo cual no significa que lo hubieran hecho de manera... que hubiera habido, por ejemplo, una presión o una solicitud de parte del presidente a su hijo para que no dijera la verdad o para que alterara de alguna manera su testimonio. Puede ser que simplemente hayan discutido el caso. Creo que sería muy ingenuo pensar o sostener que no lo hicieron, claro. Pero adicionalmente dice, también el juez, queda terminantemente prohibido el tener esas participaciones en reuniones políticas”, opinó Andrés Mejía.

En ese sentido, María Consuelo Araújo se preguntó si una reunión con el presidente de la República ya no es, de entrada, una reunión política.

