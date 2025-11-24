Habla familia de hermanas arrolladas por un furgón en Fusagasugá: "No paró"

El pasado 27 de octubre de 2025, María Paula Rey, de 28 años, y su hermana fueron arrolladas por un furgón en el kilómetro 70 de la vía Bogotá–Girardot, sector Chinauta, Fusagasugá, Cundinamarca.

Según reportes de la familia, el conductor del vehículo huyó del lugar tras el accidente, dejando a las víctimas sin atención inmediata, situación que generó indignación entre los residentes de la zona y la comunidad afectada.

Tras el accidente, María Paula fue trasladada a un centro médico, donde permaneció conectada a equipos de soporte vital y requirió múltiples cirugías por lesiones graves en la cabeza.

Los especialistas emitieron un pronóstico reservado, advirtiendo que la joven podría perder la capacidad de hablar durante meses, mientras su familia enfrentaba semanas críticas.



En entrevista con Noticias Caracol, la familia de la joven reveló detalles del proceso, que calificaron como "la peor batalla que han enfrentado".

"El neurocirujano nos dijo 'Ella no va a volver a hablar y si dice una primera palabra va a ser dentro de 6 meses'", afirmaron.

Las autoridades de Fusagasugá mantienen la búsqueda del conductor responsable, quien enfrenta cargos por omisión de socorro, tipificada en el artículo 131 del Código Penal Colombiano, que establece penas de 32 a 72 meses de prisión, con agravantes si la víctima resulta con lesiones graves.

Publicidad

“Ahorita verla realmente ha sido Dios. Nosotros somos una familia muy unida, gracias a Dios, y creemos en los milagros. Mi hermana es un milagro”, afirmó una de las hermanas de la joven.

Mientras tanto, María Paula continúa su rehabilitación en casa, recuperando funciones que inicialmente los médicos consideraban improbables, hecho que su familia considera un milagro.

“Imagínate que hubiera sido en una carretera sola, se nos mueren las dos. No paró, hizo omisión, y eso es lo que nos queda en el corazón, realmente, de tristeza”, recordó la familia.