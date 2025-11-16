Hermanas denuncian violencia de la que fueron victimas presuntamente a manos de su papá

En una entrevista con Más Allá del Silencio, de Rafael Poveda, las hermanas Daniela y Camila Bernal denunciaron el abuso del que fueron víctimas presuntamente a manos de su padre durante su infancia. El hombre fue denunciado por acceso carnal violento a menor de 14 años.

Según el testimonio de las hermanas, en el año 2012 el sujeto regresó a la relación con su madre tras una separación. Posteriormente, tres años después, el sujeto, según el relato de sus hijas, se fue de viaje a Purificación junto a un amigo del trabajo y Camila.

En su relato, la joven contó que, aunque la familia del amigo de su papá les ofreció quedarse con ellos, él no quiso y la llevó a una habitación sola en un hotel. En medio de lágrimas, Camila dijo que: "En las noches yo me despertaba desnuda, con el cuerpo lleno de aceite, me tocaba mis partes íntimas, las besaba, pero siempre hablando como si yo fuera una niña pequeña, diciéndome que jugáramos".

También contó que el sujeto ponía videos para adultos en su celular y trataba de "ir recreando lo mismo". Camila aseguró que su padre lo hacía todo engañándola con juegos, como "estar en un tobogán".



Hermanas denuncian ataques de los que fueron victimas presuntamente a manos de su papá Foto: Más Allá del Silencio

La mujer afirmó que, aunque ya había pasado antes, era algo más ligero y corto, pues no tenían mucho tiempo compartiendo juntos cuando estaban en casa. Camila dijo que en ese tiempo ella no le contó nada a nadie, sin embargo, al llegar del viaje le contó a su hermana Daniela.

Daniela relató que le dijo a su hermana que no le contara a su padre, y que ella siguió permitiendo que su padre la abusara para que dejara tranquila a su hermana; sin embargo, no le contó a su hermana lo que estaba pasando con ella.

"Él compraba aceites, entonces él decía que eran para la barba, pero era para usarlo con nosotras. A mí también me decía lo de que imaginara que su cuerpo era un resbaladero. Una vez sacó una Nutella, él se la untó y me obligó a quitársela".

En medio del dolor, en el 2017, Camila tuvo una pareja y allí, notó algo. Le contó a uno de sus profesores y fue él quien la ayudó a contarle a su madre. Tras enterarse, Camila afirmó que su padre le dijo a su madre: "Que eso no es verdad, tú estás distorsionando la realidad, ¿cómo se te ocurre decir eso? Mira lo que estás haciendo, se va a dañar la familia por tu culpa".

Las hermanas afirmaron que en el 2020 le llegó un audio a su madre de su tío, donde su hija, de 8 años, contaba que el hombre la había abusado. Debido a esto, el tío iba a iniciar un proceso legal contra el hombre.

Daniela contó que le escribió una carta a su padre, anunciándole que iba a emprender un proceso legal en su contra, y la envió por mensaje. "Él me suplica que no lo haga, que no, que piense en él, que piense en la familia, que somos su amor".

Sobre la denuncia que puso su tío, las hermanas recordaron que lo condenaron a 12 años por acceso carnal; sin embargo, él apeló. Posteriormente, el sujeto fue capturado saliendo de su casa por el CTI y el Ejército. Ese día fue la audiencia de legalización de captura.