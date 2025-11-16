En vivo
Judicial

Hermanas denuncian violencia de la que fueron victimas presuntamente a manos de su papá

Las hermanas afirmaron que en el 2020 le llegó un audio a su madre de su tío, donde su hija, de 8 años, contaba que el hombre también la había abusado.

Hermanas denuncian ataques de los que fueron victimas presuntamente a manos de su papá
Foto: Más Allá del Silencio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de nov, 2025

