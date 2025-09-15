En vivo
Historia de mujer condenada a 14 años de cárcel por explotar a una pareja en el antiguo Bronx

Historia de mujer condenada a 14 años de cárcel por explotar a una pareja en el antiguo Bronx

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la condena contra una mujer que fue hallada responsable del delito de trata de personas, por los hechos ocurridos en el antiguo hotel La Cabuya, en el sector conocido como El Bronx en Bogotá, donde explotó laboralmente a dos personas

Dueña de hotel del Bronx explotó por años a drogadictos; Corte confirmó condena
Dueña de hotel del Bronx explotó por años a drogadictos; Corte confirmó condena
Foto: AFP
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 03:57 p. m.

Según el expediente, entre 2007 y 2014 una mujer explotó laboralmente a 2 personas, quienes llegaron al hotel como inquilinos y terminaron trabajando allí para saldar deudas de hospedaje.

La Corte Suprema de Justicia logró comprobar que la acusada se aprovechó de la situación de vulnerabilidad y farmacodependencia de la pareja, imponiéndoles jornadas extenuantes de aseo, reparaciones y atención de huéspedes, sin afiliación a seguridad social, sin descanso y con una remuneración que no superaba los $7.000 diarios para ambos.

Testimonios y pruebas de referencia demostraron que los afectados fueron sometidos a humillaciones, malos tratos y un trato desigual frente a otros trabajadores.

Corte Suprema de Justicia.
Corte Suprema de Justicia.
Foto: Corte Suprema

La defensa alegó que el vínculo correspondía a una relación laboral irregular y no a un delito de trata, pero la Corte Suprema descartó ese argumento al señalar que el consentimiento de las víctimas no exime de responsabilidad penal y que la explotación laboral bajo condiciones de servidumbre constituye trata de personas.

Por eso, el alto tribunal confirmó la condena de 168 meses de prisión (14 años) y una multa de 812 salarios mínimos. Esta decisión también resaltó que este tipo de prácticas son “manifestaciones contemporáneas de esclavitud y deben ser perseguidas con rigor”, resaltó la Corte.

