Hombre agredió gravemente a una trabajadora sexual en Manizales

Una mujer de 27 años sufrió quemaduras en al menos el 45% de su cuerpo, luego de que, presuntamente, un hombre le prendiera fuego mientras permanecían dentro de una residencia ubicada en la calle 20 con carrera 17, en el sector de la Galería de Manizales.

Según reportes de las autoridades, la víctima, identificada como trabajadora sexual, se encontraba hacia las 6:00 de la mañana en una de las habitaciones con un cliente, quien, al parecer, le roció alcohol y, posteriormente, le prendió fuego.

La agresión se habría originado porque ella manifestó su intención de retirarse del lugar.



Graves heridas

La mujer presenta quemaduras de primer y segundo grado en brazos, cuello y piernas, y permanece hospitalizada en estado crítico con un tubo de tórax, debido a la gravedad de sus lesiones.

El presunto agresor también sufrió algunas quemaduras leves en su cuerpo y está recluido en una clínica de Manizales.

Las autoridades verifican si existen las condiciones para su judicialización. El hombre, por su parte, dijo que sí regó el alcohol en la habitación, pero que fue la víctima quien encendió una candela.