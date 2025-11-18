Hombre confiesa cómo acabó con la vida de su pareja en vía pública en Valle del Cauca: "Una llamada"

El pasado 22 de enero de 2024, las autoridades del Valle del Cauca confirmaron un nuevo caso de feminicidio en el municipio de La Unión. La víctima fue identificada como Diana Carolina Serna, de 38 años, quien murió a manos de su expareja, Hernando de Jesús Suárez, en el barrio El Jardín.

De acuerdo con la Policía, el ataque quedó registrado en cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa a la mujer intentando huir mientras el agresor la persigue con un machete por una cuadra. Según el reporte oficial, Suárez alcanzó a la víctima en vía pública y le causó una herida fatal en el cuello. Pese a que varias personas presenciaron el hecho, nadie intervino.

El coronel Giovanni Cristancho, comandante del Departamento de Policía Valle del Cauca, informó que el agresor fue capturado en flagrancia minutos después. Las autoridades confirmaron que Suárez, de 44 años, tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y extorsión, y había salido recientemente de prisión por buen comportamiento.

Fiscalía General de la Nación / Foto tomada de las redes sociales

A casi dos años del crimen, Hernando de Jesús, en entrevista con Más Allá del Silencio de Rafael Poveda, habló por primera vez sobre el crimen y reveló detalles de cómo era su relación con Diana Carolina.



El sujeto comenzó relatando los motivos por los que había estado en prisión. “Estuve preso en la cárcel de Buga por conformación de grupos ilegales y concierto para delinquir. Fui condenado a seis años y, por buena conducta, obtuve libertad condicional”, afirmó.

Contó que conoció a Diana Carolina porque ella atendía el restaurante donde él almorzaba. Empezaron a salir y luego formalizaron su noviazgo. Decidieron vivir juntos durante dos meses, pero terminaron la convivencia debido a múltiples problemas.

Suárez recordó que, aunque ya no vivían juntos, la relación continuó. Para esa época, ella le expresó que estaba concentrada en la organización de la fiesta de quince años de su hija, lo que, según él, aumentó sus pensamientos de hacerle daño al sentirla distante.

“Se me venían a la cabeza muchos pensamientos: que estaba con otro, que salía con otro, incluso que se acostaba con otro. Sin embargo, no puedo decir nada malo sobre ella, porque nunca la vi ni sospeché nada”, señaló.

Tras finalizar la relación, el 31 de diciembre cada uno compartió con su familia. Sin embargo, Suárez afirma que cuando la llamó, ella le dijo que ya iba para su casa, pero nunca llegó ni volvió a contestar. “Me contesta un hombre y me trata mal. Yo supongo que no es un primo ni un familiar”, afirmó.

Dice que en ese momento tomó la decisión de acabar con su vida. Asegura que planeó de inmediato decapitarla “para no tener errores, porque mi pensamiento era terminar con su vida. No quería tener errores”.

Según su relato, esperó a que ella pasara por el lugar donde él se escondía. “Cuando ella pasa y veo que no me va a ver, corro para alcanzarla. Ella voltea hacia atrás y ya me ve prácticamente encima. Entonces corre”, contó.

Añadió que en medio de esa acción le propinó una herida en el cuello que describió como superficial. “La dueña del sitio observó toda la escena. Yo termino de hacer lo que iba a hacer; no me importó quién me estuviera mirando”. Posteriormente, Suárez regresó a su casa, le confesó el crimen a su madre y fue capturado por las autoridades.