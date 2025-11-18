En vivo
Hombre confiesa cómo acabó con la vida de su pareja en vía pública en Valle del Cauca: "Una llamada"

Hombre confiesa cómo acabó con la vida de su pareja en vía pública en Valle del Cauca: "Una llamada"

En videos difundidos en redes sociales se observa a la mujer intentando huir mientras el agresor la persigue con un machete por una cuadra, antes de acabar con su vida.

Foto: Más Allá del Silencio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

