Hombre que acosó a mujer es condenado a 2 años de cárcel: Corte protegió los derechos de la víctima

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió el recurso extraordinario de casación en el proceso seguido contra un hombre que fungía como secretario de la Inspección de Policía 8B del barrio Villatina de Medellín, acusado de acoso sexual contra una contratista de la entidad.

La víctima, quien fue contratada en agosto de 2017 como secretaria tramitadora, desde el inicio de su labor denunció hostigamientos reiterados de parte del señalado, quien le hacía comentarios subidos de tono sobre su apariencia física hasta persecuciones hasta su casa, mensajes y llamadas acosándola.

Los hechos se prolongaron hasta abril de 2019 y, según la víctima, afectaron gravemente su vida personal, incluso provocando la ruptura de su matrimonio.

Acoso. iStockphoto

El alto tribunal examinó la sentencia del Tribunal Superior de Medellín (2022), que había revocado la condena dictada en primera instancia por el Juzgado 15 Penal del Circuito, y absolvió al procesado.

La decisión del tribunal fue controvertida por la Procuraduría 117 Judicial II Penal de Medellín y por la apoderada de la víctima, quienes interpusieron el recurso extraordinario alegando graves errores de valoración probatoria y desconocimiento del enfoque de género.

Por ello, la Corte casó la sentencia absolutoria y restableció la condena dictada en primera instancia, reafirmando la responsabilidad penal del señalado.