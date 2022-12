Hombre que agredió brutalmente a su novia fue dejado en libertad

María Covaleda aseguró que Camilo Sanclemente Vásquez, quien fuera su pareja por 6 meses, se acercó a un evento de la Embajada de México en el Teatro Faenza, a pedirle que regresaran, ya que ella le había terminado el lunes anterior tras haberle propinado un cabezazo y tirarla al suelo.

"No denuncié ese lunes porque decidí sacarlo de mi casa y de mi vida. Uno nunca se imagina que una agresión tan grave le pueda suceder y llegar tan lejos hasta que pasa (...) Ese viernes quería que habláramos, que me fuera con él. Yo me negaba a todo, no quería tocar el tema, él se puso bravo, histérico, me dijo cosas muy malas hasta que me empezó a pegar", dijo.

Covaleda aseguró a Blu Radio que Sanclemente le pegó contra una columna hasta dejarla inconsciente en el suelo, luego llegó la Policía y los trasladó a ambos a la URI de Paloquemao, donde instauró una denuncia formal en la Fiscalía, pero que, pese a ello, el agresor fue dejado en libertad en las últimas horas y lo sabe porque le envió un mensaje de texto diciéndole "que la gente lo estaba acusado injustamente".

En el caso, también ampliamente compartido en Facebook, otras víctimas de Sanclemente se han evidenciado. "Con el movimiento de redes sociales han aparecido más mujeres que él ha agredido en el pasado. Está claro que es un agresor, pero a ninguna le tiró a matar como a mí", aseguró.

Según Covaleda, decidió hacer pública la denuncia, ya que se siente "bastante asustada e insegura" no solo por ella sino por su pequeña hija, ante las posibles retaliaciones de Sanclemente.

De acuerdo a Medicina Legal, en lo corrido del 2016 en el país se han presentado más de 25 mil agresiones contra mujeres, unas 93 por día, en su mayoría a menores de 30 años.

María Isabel Covaleda también hizo un llamado a las autoridades, a la Policía, a la Fiscalía para evitar revictimizar a las mujeres que son agredidas, ya que, en su caso, la llevaron en el mismo vehículo con el agresor, la mantuvieron durante la denuncia en el mismo recinto, donde fue amenazada nuevamente.

"El trato en la Fiscalía fue espantoso. Yo me levanté de una inconciencia en medio de un trato realmente malo. ¿Cómo es posible que llega la mujer agredida y no le dan un trato considerado, ni un vaso con agua? Encima lo ponen con el agresor", dijo.

