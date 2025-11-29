Hombre revela cómo acabó con la vida de mujer tras cobrarle el arriendo: "Por 300.000 pesos"

María Victoria Loaiza, de 63 años, fue brutalmente asesinada por su inquilino tras una discusión por un pago pendiente en el barrio Cristóbal Colón, en Cali. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de febrero de 2024.

Loaiza, reconocida por su liderazgo comunitario y por apoyar a personas con discapacidad, reclamó el dinero del arriendo a su arrendatario, identificado como Mateo Alejandro Trullo Salas, quien tenía 26 años en ese momento. Según la investigación, el hombre tomó un arma cortopunzante en la cocina y atacó a la mujer, ocasionándole la muerte.

El ataque también dejó gravemente herido a Freddy Ortiz, hijo de la víctima, un joven de 27 años con parálisis cerebral. Freddy intentó intervenir en medio de la agresión y recibió 29 puñaladas, quedando en estado crítico. El arrendatario había llegado a la vivienda tan solo unos días antes, el 9 de febrero de 2024.

En entrevista con Más Allá del Silencio, Mateo Alejandro Trullo relató su versión de lo ocurrido. Aseguró que vivía solo desde muy joven y que solía alquilar distintos lugares. En su testimonio, contó que entregó 300.000 pesos a Freddy para que los guardara.



Foto: Más Allá del Silencio

“Le pasé 300.000 para que me los guardara —al hijo de Loaiza—. Él llegó y yo le dije: ‘Ya le pasé 300 para que me los guarde.’ Entonces ella me dijo: ‘No, quiteselos, porque si él se los gasta yo no respondo por ese dinero.’ Entonces yo: ‘Ah, bueno.’ Fui y le dije a él: ‘La verdad es que ella me dijo que no, que me devolviera mi plata.’ Y él me dijo que iba a comprar una alcancía. Yo le dije: ‘Ah, pues sí’”, relató.

El joven señaló que alguien había forzado la alcancía y retirado dinero. Según él, el hijo de María Victoria le había robado, razón por la cual lo reclamó. Al día siguiente, dijo que se encontraba consumiendo drogas en la habitación cuando la mujer lo escuchó y lo confrontó, advirtiéndole que no quería verlo durante el día.

Mateo aseguró que cuando la mujer le pidió desocupar la habitación, él exigió la devolución del dinero del mes, pero ella se negó y ordenó a su hijo llamar a la policía.

“Yo llegué y le quité el celular. En ese momento la señora salió, volvió con un martillo y empezó a decir que le devolviera el teléfono. Yo le pregunté qué le pasaba, por qué me gritaba y qué iba a hacer con eso. Se me fue acercando y le quité el martillo. Apenas se lo quité, salió corriendo para la cocina y agarró un cuchillo”, afirmó.

Según su relato, fue entonces cuando atacó a la mujer: “Llegué y le pegué tres puñaladas: una en el cuello y dos en el pecho. Ella cayó. Después fui y le dije al hijo: ‘¿Sí pilló? Esto fue por culpa suya.’ Yo le dije que no tenía más plata, que necesitaba sobrevivir.”

En la entrevista también admitió que hirió al joven. “En ese momento sí había fumado, pero no sé si eso tenga algo que ver. Yo recuerdo que lo único que pensé fue: ‘¡Robarme mi plata, no la chimba!’”, concluyó.

