ICBF activa protocolo para ubicar a segundo menor implicado en atentado contra Miguel Uribe

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que se encuentra activo un protocolo de búsqueda para ubicar al segundo menor de edad relacionado con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay. La acción está siendo liderada por la Defensoría de Familia, según lo indicó la directora del ICBF, Astrid Cáceres.

Esto se conoció luego de que la Procuraduría había informado previamente que el menor se fugó en la noche del 28 de julio del centro del ICBF donde permanecía bajo custodia. Por este motivo, el organismo pidió aclaraciones sobre el estado jurídico del adolescente.

Por su parte, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, afirmó que el menor, de 17 años, no enfrenta cargos judiciales ni se encuentra privado de la libertad. Explicó que el adolescente se halla en un proceso de restablecimiento de derechos debido a su condición migratoria, mientras se define su situación familiar. “No hay evasión porque no hay privación de libertad”, señaló.

"Agradecemos a procuraduría, pero precisar que adolescente que rindió una declaración, no tiene acusación ni privación de libertad, tiene restablecimiento de derechos por ser migrante no acompañado solo eso, mientras se ubica familia, no hay evasión porque no hay privación de libertad", escribió la directora en su cuenta de x.

ICBF aclara situación de menor presuntamente implicado en atentado contra Miguel Uribe

Recordemos que, el pasado 25 de julio, este menor de edad se entregó voluntariamente a la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en la planeación del ataque.



Seis encarcelados por el atetando

Uribe Turbay, aspirante presidencial por el partido Centro Democrático, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda el 7 de junio, cuando encabezaba un mitin en un parque de Bogotá, de cara a las elecciones de 2026.

Debido a la gravedad de las heridas sufridas, el político ha sido sometido a varias cirugías en la Fundación Santa Fe, donde lleva casi dos meses ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Por el atentado contra Uribe Turbay, hay seis personas privadas de libertad, entre ellas el autor material, un adolescente de 15 años que fue arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque y será acusado formalmente el próximo 4 de agosto mediante el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

Además, la Fiscalía ha vinculado a otros cinco adultos señalados de participar en la planificación y encubrimiento del crimen, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias 'el Costeño', considerado una pieza clave por ser el presunto coordinador del atentado.