Incautan 3.000 productos sexuales en hipermercados de ‘La Pantera Roja’ de Cali

En un operativo realizado en Cali por parte de la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, de manera conjunta con el Invima, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, y la Fiscalía General de la Nación, se allanaron ocho establecimientos hipermercados eróticos pertenecientes a la marca ‘La Pantera Roja’.

En estos lugares se comercializaban, distribuían y almacenaban productos sexuales, de consumo y uso humano. Fueron cerca de 3.000 productos los que se incautaron y que estaban avaluados en más de 200 millones de pesos.

Entre la mercancía las autoridades encontraron:

5 - Titan Gel

16 - Lubricante Moob

6 - Dure Frío

6 - Stud100

3 - Dona

3 - Goodyear Heath

4 - KLG

3 - Plum

3 - Puré Instint

4 - Perfume Feromonas

2 - Coco Licios

2 - Crazy Girls

3 - Tangas comestibles

3 - Confortably

4 - GoldFly

6 - Lure For Her (hombre y mujer)

3 - Tush Tingle

6 - New Spray (Rino)

10 - Rino Crema

7 - Big penis

19 - Lubricantes moist por 37miligramos

4 - Liquid Sex (Retardante)

7 - Dux (Retardante)

4 - Hemp (Retardante)

4 - Liquid Sex (Lubricante)

10 - Chilecle

5 - Tison Chino. (Retardante)

5 - Dilatador Finger

11 - Fly (Exitante)

3 - Dilatador Cherry Favor de 4 onzas.

5 - Dilatador Cherry Favor de 1.5 onzas.

4 - Dilatador Cherry Favor de 0.5 onzas.

6 - Aceite caliente por 27 mililitros

4 - Aceite caliente por 118 mililitros.

12 – Mood, lubricantes, por 1 onza

7 - Crema Love Button

10 - Bj Blass

15 - Clímax (lubricantes)

8 - Fire Fox (exitante)

3 - Aceite kamasutra por 49 mililitros

3 - Aceite kamasutra por 100 mililitros

11 - Lubricantes Hot Sexy

4 - Analcaze Insertz

5 - Sixty nine (multiorgásmico)

Para un total de 268 productos.

Estos elementos fueron decomisados por no tener registro sanitario, por alteración en la fecha de vencimiento o por no conocer la composición del producto.

Durante el operativo fueron capturadas dos mujeres que tendrán que responder ante la justicia por los delitos de: corrupción de alimentos, productos médicos y material profiláctico, además de favorecimiento y facilitación del contrabando.

Según las autoridades, en lo corrido del 2019 se han incautado más de 2.000 unidades de productos para el consumo humano entre ellos se encuentran medicamentos, cosméticos, suplementos dietarios y productos perecederos avaluados en más de 6.000 millones de pesos.

