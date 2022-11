Investigación por estafa, el otro lío que enreda al exministro Hernán Martínez

El nombre del exministro de minas Hernán Martínez retomó relevancia después de que la Fiscalía lo vinculara a las investigaciones por el desfalco financiero en la Refinería de Cartagena (Reficar).

Martínez ya rindió una declaración juramentada ante el fiscal del caso quién, definirá su situación penal. Sin embargo, los líos jurídicos del exministro de minas aumentan. BLU Radio conoció de otra investigación que el ente investigador abrió en su contra por el delito de estafa.

¿La estafa?

Un fiscal de la unidad de fe pública y patrimonio de Bogotá ordenó la apertura de la investigación por una denuncia cuando se desempeñó como representante de la empresa Pacific Coal S.A.

En el documento conocido por este medio se detalla que: "Desde el mes de octubre de 2013 realizamos desembolsos por un valor superior a los tres millones de dólares para vincularnos al proyecto que pretendía desarrollar la concesión portuaria en cercanías del río Magdalena, a través de la sociedad portuaria terminal de las Flores y que incluye la construcción y operación de un puerto y muelle particular de servicio público para el manejo del carbón, minerales pétreos y carga general".

Agrega que dicha contraprestación no fue suministrada, "colocando en riesgo el contrato de concesión por el incumplimiento al Estado. Adicionalmente, según la situación expuesta, frente al predio donde se pretende desarrollar el Puerto, de acuerdo con el Plan de ordenamiento territorial es una zona ambientalmente protegida".

Según los denunciantes, este negocio en el que se ofrecieron los mayores beneficios rentables, se pactó en una reunión en septiembre de 2013 en el edificio de Pacific al norte de Bogotá, en la que participaron Hernán Martínez como representante legal de Pacific, el exministro Valencia Cossio para dar garantía al negocio que se estaba ofertando.

Así las cosas, la compañía Trimeca accedió a invertir los tres millones de dólares.

"Le ofrecieron a Trimeca las acciones, pero a pesar de que decían tenían ingeniería básica y posesión del terreno para construcción del puerto, la verdad es que esos derechos no tienen ningún contenido por qué el bien fue decorado de uso público y tienen una restricción ambiental por el POT de Barranquilla, lo que terminaron adquiriendo no correspondía a lo pactado y es la hora que no devuelven los dineros de lo invertido", señaló a Blu Radio el abogado Marlon Díaz.

Según trascendió, la Fiscalía ya ordenó la práctica de pruebas y en los próximos días serán citados: el exministro de minas Hernán Martínez; Ronald Pantin y Serafino Iacono, quienes están vinculados a la investigación.

BLU Radio buscó la respuesta del exministro de minas, Hernán Martínez, quien señaló que "no dará explicaciones" a los medios de comunicación sobre este caso.