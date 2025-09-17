Investigarán a juez que otorgó casa por cárcel a cabecilla de 'Los Pepes'

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico ordenó compulsar copias contra el juez 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla, luego de que se conociera su decisión de conceder la detención domiciliaria a Digno Palomino, señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal 'Los Pepes'.

La medida disciplinaria fue anunciada a través de un oficio firmado por la presidenta de la Comisión, María José Casado Brajín, con fecha del 17 de septiembre de 2025.

En el documento, la funcionaria expone que varios medios de comunicación nacionales informaron sobre la polémica determinación judicial que dejó sin efectos la medida de aseguramiento intramural contra Palomino y le permitió cumplir detención en su residencia.

Digno Palomino, detenido en la cárcel La Dorada (Caldas) Blu Radio

Según el oficio, el juez habría tomado la decisión sin que presuntamente se cumplieran los requisitos legales exigidos para acceder a ese beneficio. Por esa razón, se compulsarán copias para que la actuación del funcionario sea evaluada como una queja disciplinaria.

La determinación ocurre en medio de un fuerte debate público en Barranquilla, donde la resolución judicial fue calificada por diversos sectores como un revés en la lucha contra las bandas criminales que operan en el Atlántico.

Palomino, cabecilla visible de 'Los Pepes', ha sido vinculado en múltiples procesos por delitos relacionados con homicidios, extorsiones y narcotráfico.

Con la compulsa de copias, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico deberá establecer si existió una actuación irregular por parte del juez, lo que podría derivar en un proceso disciplinario en su contra.